Jorge Jesus tem contrato com o Sporting válido até 2019 e independentemente do cenário de crise que afeta os leões neste momento, o treinador, 62 anos, está determinado em levar o projeto até ao fim e uma eventual rescisão de contrato só acontecerá caso seja esse o desejo do presidente do clube, Bruno de Carvalho.

Com efeito, a possibilidade de o técnico colocar o seu lugar à disposição, é um cenário que não se coloca, independentemente daquilo que possa acontecer nos próximos jogos.

Bruno de Carvalho já assumiu publicamente que Jorge Jesus é o técnico em quem confia para liderar o projeto desportivo, independentemente do momento complicado que a equipa atravessa, afastada das provas da UEFA, Taça CTT, Taça de Portugal e a oito pontos da liderança.

Mesmo perante o calendário competitivo que está no horizonte, com 15 dias muitos intensos, deslocação ao terreno do Marítimo (sábado), receção ao P. Ferreira (dia 28) e clássico no terreno do FC Porto (4 de fevereiro) o lugar de Jorge Jesus só estará em perigo, independentemente dos resultados, se a direção entender avançar para a rescisão. O técnico leonino não se sente agarrado ao lugar, mas confia no projeto que está a formar e em circunstância alguma admite colocar o seu lugar à disposição.

Aumentar níveis de confiança

Os resultados de Chaves, com o empate no campeonato e a derrota que afastou a equipa da Taça de Portugal, juntamente com os momentos de tensão que se verificaram no final do embate do campeonato, com uma acesas discussão no balneário entre o presidente Bruno de Carvalho e alguns jogadores, deixaram marcas no grupo de trabalho liderado por Jorge Jesus.

A conjuntura é complicada, e perante um ciclo competitivo difícil pela frente a grande preocupação dos responsáveis leoninos passa por criar uma envolvência em torno dos jogadores que permita aumentar os níveis anímicos, ainda que exista a consciência de que esta realidade só se poderá consolidar se for suportada em vitórias.

Os capitães têm sido um dos polos de agregação num grupo onde, para além desta conjuntura, há uma série de jogadores conscientes de que podem estar de saída.

Manter pérolas é prioritário

A 11 dias do encerramento da atual janela de transferências, o plantel leonino volta a debater-se com a cobiça em torno de algumas das suas pérolas. Segundo o nosso jornal apurou, a SAD leonina tem conhecimento do interesses de vários clubes em jogadores como Rui Patrício, Coates, William Carvalho, Adrien ou Gelson, entre outros. Um lote de jogadores que são fundamentais na estratégia de Jorge Jesus, e que os responsáveis leoninos estão determinados em manter no plantel até ao final da época.

Contudo, a indefinição habitualmente ligada a estes ciclos de transferências, agregada ao contexto de uma equipa que neste momento já só compete na Liga e está a 8 pontos da liderança, aumenta os níveis de instabilidade de jogadores que são vistos como fundamentais no projeto desportivo em curso. Um problema que vai durar... mais 11 dias.

Números

2019 é a data em que expira o atual contrato de Jorge Jesus com o Sporting. O técnico leonino assinou por três épocas quando se mudou do Benfica para Alvalade, e no final da época renovou por mais uma temporada.

14,5 milhões de euros de indemnização a que Jorge Jesus teria direito, tendo em conta os 6 milhões de euros anuais de um contrato que só expira em 2019, caso Bruno de Carvalho tomasse a decisão de avançar para a rescisão unilateral do vínculo neste momento.

80 jogos que Jorge Jesus soma no comando técnico do Sporting, com 52 triunfos, 10 empates, 18 derrotas, 154 golos marcados e 74 sofridos.