Os risos de Jorge Jesus perante o 'espicaçar' de Conceição

Jorge Jesus deixou rasgados elogios a Sérgio Conceição, por quem nutre especial amizade desde os tempos em que o orientou no Felgueiras. Horas antes, o treinador do FC Porto brincou com a afirmação do homólogo rival depois do jogo com o Barcelona - "Se jogarmos com esta qualidade, de certeza que vamos ganhar ao FC porto" -, dizendo, em tom irónico, que até ponderou não ir a Lisboa. O timoneiro sportinguista reagiu com desportivismo."Gosto muito do Sérgio, sou muito amigo e no futebol não há certezas absolutas, mas sim confiança. O Sérgio pensa de certeza como eu que tem equipa para vencer, está a fazer um excelente trabalho. Amanhã será um jogo com qualidade e que o Sporting vença. Surpreendido com o FC Porto? Não. Conheço o Sérgio, assim como as ideias que tem como treinador. Se calhar, melhor do que eu só ele é que conhece as ideias melhor. Ele é que conhece melhor as minhas ideias, depois de mim. É um treinador que soube recuperar jogadores importantíssimos que não estavam a jogar na época passada. A mim não me surpreende absolutamente nada", disse Jesus, na conferência de antevisão ao clássico de domingo, em Alvalade (19h15).