Jesus realça influência de Podence

A conversa entre Jesus e Inácio antes do jogo

Jorge Jesus era um treinador satisfeito com o triunfo por 3-2 em Moreira de Cónegos. No final, destacou a "alma" de uma equipa "que não se dá por vencida". Recorda, também, a exibição de Iker Casillas no clássico da última semana para explicar que esforço traz (quase) sempre uma recompensa, neste caso com a reviravolta sobre a equipa às ordens de Augusto Inácio."Transmiti aos meus jogadores que o Moreirense ia jogar num 4x4x2 com o Sougou e o Boateng entre os nossos centrais e que ia explorar as costas do nosso lateral. Já no aquecimento deu para perceber isso. A partir dos últimos 15 minutos da primeira parte e em toda a segunda penso que fizemos um bom jogo. É sinal de uma equipa que está bem física e mentalmente. Não se dá por vencida. Hoje, voltámos a fazer a mesma coisa [que no jogo do Dragão], mas desta vez não estava lá o Casillas...", assinalou o técnico dos leões na flash à Sport TV.

Autor: Bruno Fernandes