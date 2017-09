Continuar a ler

Lance de Bas Dost 'na cara do golo': "Não se podem perder determinados pormenores. Não falo do autogolo, que foram bolas de ping pong - o Suárez tirou a bola e foi o Coates que a meteu lá dentro. Não podemos ter uma ocasião tão flagrante como a do Bas Dost e não assumir essa finalização."



Desgaste para jogo com o FC Porto: "Jogar contra o Barcelona – com a Juventus tiveram à volta de 70% - obriga-te a correr muito. Desgastámo-nos. Se queremos estar aqui temos de nos sujeitar a isto. Vamos tentar recuperar a equipa para o jogo com o FC Porto. Porque se tivermos este comportamento, esta disciplina tática, esta qualidade, de certeza que vamos ganhar ao FC Porto."



Lesão de Doumbia antes do intervalo: "O Doumbia teve um problema muscular. Ainda não sabemos a gravidade."



Jorge Jesus revela a mensagem que passou ao intervalo

Jorge Jesus destacou, em declarações à RTP3 e Sport TV, o rigor tático do Sporting na derrota caseira com o Barcelona, por 1-0, na 2.ª jornada da Liga dos Campeões. O técnico gostou da prestação dos seus pupilos, tanto a defender como a atacar, lamentando somente um golo em "ping pong" e a ocasião em que Bas Dost optou por não rematar à baliza."Disse ao intervalo que tínhamos uma oportunidade de ganhar ao Barcelona. Percebi o que poderíamos fazer para ganhar. Perdemos com um autogolo, numa bola parada onde normalmente somos muito rigorosos. É frustrante. Temos de olhar para o outro lado. Jogámos com uma das melhores equipas do Mundo. O SCP teve um comportamento espectacular. Fechamos quase todas as linhas de passe ao Barcelona. Na segunda parte fomos melhores com bola."