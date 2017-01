Continuar a ler

Em todo o caso, o timoneiro dos leões deixou bem explícito o seu desagrado com as recentes arbitragens: "Errar é humano, com certeza, mas também é desumano errar sempre para o mesmo lado. E todos temos de assumir as nossas culpas. Recordo um ex-colega meu, há uns anos, um treinador que disse que os árbitros, quando erram, têm de ir para a jarra. Portanto todos podemos errar, mas depois temos de assumir os nossos erros e as consequências".Questionado sobre se assume a responsabilidade pelos últimos resultados, Jesus chamou a si parte das culpas mas recordou o nome de Jorge Sousa, árbitro do dérbi de dezembro com o Benfica."Eu já me expressei em relação à crise ou aos mais resultados que o Sporting teve a partir do jogo no Estádio da Luz, onde eu disse que a crise se chamava Jorge Sousa. Se me fizerem a pergunta sobre o resultado da Taça CTT, tenho exatamente a mesma opinião. Agora no jogo de Setúbal, não fugindo à responsabilidade, jogadores, treinadores e principalmente eu, temos alguma culpa", concluiu o técnico.