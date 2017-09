Jorge Jesus concordou com o alerta deixado hoje por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, num artigo de opinão publicado em Record e noutros jornais, versando temas como a arbitragem e o crescente clima de crispação no futebol nacional."É a minha posição como apaixonado do futebol. É uma alerta e as pessoas que gostam desta modalidade e todos os intervenientes e agentes têm de olhar para o que o presidente da FPF disse. Não levando muito a peito mas tentando arranjar soluções para que o futebol seja mais jogado dentro de campo e menos fora de campo", disse o treinador do Sporting na conferência de antevisão à deslocação a Moreira de Cónegos (sábado, 18h15), para o campeonato.