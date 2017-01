William Carvalho viu, diante do P. Ferreira, o quinto cartão amarelo no campeonato, o que significa que vai falhar o clássico da próxima jornada com o FC Porto. Jorge Jesus, na análise à partida deste sábado, criticou a decisão da equipa de arbitragem em admoestar o médio."Foi pena o William ter levado o amarelo numa situação praticamente que… não sei. O árbitro ajuizou. No ballet é que não se pode pisar porque a bailarina não pode cair, tem que haver técnica. Mal pisou um jogador, deu o amarelo. Mas pronto, hoje temos de estar preparados para tudo", apontou o técnico leonino, em declarações à 'Sport TV'.Ainda assim, Jesus acredita que o suplente de William no Dragão estará à altura da tarefa: "Não jogando o William, joga outro e vamos ter um bom jogo. Não é um jogo determinante. Mas sabemos que para sair com pontos temos de fazer um bom jogo."

Autor: Pedro Gonçalo Pinto