"Fui formado numa faculdade, aquela onde me formei como jogador. Não tirei a disciplina de professor de português, sou treinador de futebol e por isso procurei estudar o máximo possível. Dou calinadas como muita gente dá, mas o mais importante é não dar calinadas nas minhas ideias e diálogo com os jogadores", afirmou Jesus. Jesus admitiu não dormir quando perde um jogo - "quero saber tudo o que aconteceu" - e falou também da sua forma de se expressar publicamente, já muitas vezes criticada."Fui formado numa faculdade, aquela onde me formei como jogador. Não tirei a disciplina de professor de português, sou treinador de futebol e por isso procurei estudar o máximo possível. Dou calinadas como muita gente dá, mas o mais importante é não dar calinadas nas minhas ideias e diálogo com os jogadores", afirmou Jesus.

A entrevista de Jorge Jesus ao 'Alta Definição' só vai para o ar no sábado (14 horas), mas a SIC revelou mais detalhes do diálogo entre o treinador e o comunicador Daniel Oliveira. No 'Jornal da Noite' foi emitido outro excerto do programa, em que Jesus fala da sua forma de estar no futebol."A forma como trabalho é complicada, é difícil alguém aturar-me. Sou muito exigente do ponto de vista profissional. Com os meus adjuntos, se eu quiser ligar às 3h da manhã eles não podem ter o telemóvel desligado. Se ligo muitas vezes? Já liguei algumas", desvendou o experiente treinador, de 63 anos.

Autor: Alexandre Moita