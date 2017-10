Numa conferência em que criticou os relvados sintéticos, Jorge Jesus revelou aquele que foi, para si, o principal motivo para que Cristiano Ronaldo ficasse de fora do onze da Seleção Nacional no encontro em Andorra - o capitão recorde-se, estava à bica e se visse um amarelo falharia a 'final' com a Suíça."Não falei com o Fernando [Santos] mas a opção do Ronaldo não jogar em Andorra de início não foi do vermelho [n.d.r.: Jesus queria dizer amarelo], tem, sim, a ver com o sintético. Jogadores que já tiveram problemas a atuar em sintéticos... não tem nada a ver com jogar num relvado, parece que levaram com um pau. Amanhã será assim. É natural que aqueles que nas suas carreiras tiveram problemas não possam jogar em sintético e eu ter de tomar outras opções", referiu o treinador do Sporting, abrindo assim a porta a mudanças na equipa titular no encontro de quinta-feira em Oleiros, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.