Grande figura na vitória do Sporting , por 1-0 , diante do Rio Ave , Rui Patrício foi fortemente elogiado por Jorge Jesus após a partida. Para lá de considerar que o guardião praticamente ganhou sozinho o jogo , o técnico leonino admite que espera abordagens pelo campeão europeu no verão."É um jogador que está no mercado internacional. Nestes últimos jogos esteve ao nível dele e hoje ajudou. Também houve outros jogos em que não esteve tão bem, mas eu acreditei sempre nele. Hoje foi a recompensa, ao demonstrar todo o valor e potencial que tem. É um dos jogadores que terá procura no final da época", admitiu, à SportTV.

Autor: Fábio Lima