Piccini, Mathieu, William Carvalho e Fábio Coentrão falharam os jogos com Juventus e Sp. Braga devido a problemas físicos e, de acordo com Jorge Jesus, não deverão ser utilizados diante do Famalicão, esta quinta-feira. Ainda assim, o treinador está a contar com todos para o jogo com o Olympiacos.

"Estão completamente recuperados em termos físicos, mas não têm ainda intensidade e trabalho diário para poderem ser já uma solução amanhã. Penso que teremos todos os jogadores disponíveis para quarta-feira com o Olympiacos e que me possam dar algumas dores de cabeça, que é aquilo que quero", gracejou o treinador, à Sporting TV, apontando também a importância da paragem de duas semanas.

Sobre as ambições na Taça de Portugal, Jesus foi claro. "Todos querem chegar à final", afirmou, lembrando que tal também se aplica ao Famalicão. "Vai ser um jogo difícil pela entrega e pela ambição da equipa do Famalicão, mas o Sporting tem mais conteúdos e tem de conseguir fazer essa diferença", avisou. Depois de ter defrontado o Oleiros, do Campeonato de Portugal, os leões enfrentam agora um conjunto da 2ª Liga. "O nome das equipas não nos interessa. O que interessa é que traçámos um objetivo, que é chegar à final, e vamos apresentar a melhor equipa do momento para ganhar ao Famalicão", prometeu.

Autor: Sérgio Krithinas