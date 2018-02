O Sporting entra em campo amanhã em Alvalade (18 horas) com uma vantagem na eliminatória trazida do Cazaquistão (1-3) e Jorge Jesus está confiante que os leões têm fortes possibilidades de chegar à final da Liga Europa, mas há que contar com "alguma sorte no sorteio para lá chegar".





E prosseguiu: "Quando a Liga Europa chegar aos 'quartos' e às 'meias' só vão estar equipas ao nível de Champions, muito fortes. Mas para chegar a essa decisão, a sorte do sorteio pode ajuar. Sonhamos com essa possibilidade, mas sabemos que temos adversários muito fortes que tinham objetivos de Champions e não de Liga Europa. Os treinadores e as equipas põem muito mais responsabilidade de poder vencer agora a Liga Europa do que há uns anos porque a final dá possibilidade de passares diretamente à Champions - e fico feliz por isso ter acontecdo que foi uma proposta minha no Fórum da UEFA. Estamos preparados para estas decisões".

"Claro que uma vantagem de dois golos dá-te, no plano teórico, dá-te alguma segurança. Não quer dizer que na prática isso possa acontecer. Baseando hoje no treino é que eu vou tirar as minhas conclusões para amanhã", começou por afirmar.