Muitas dores de cabeça para Jesus: todos os casos clínicos do Sporting

Em duas jornadas, Jorge Jesus perdeu nove dos 11 jogadores mais utilizados na equipa. A paragem do campeonato para os compromissos das seleções chega, por isso, na melhor altura para o treinador do Sporting."Este é o melhor momento para a paragem. Nas outras paragens das seleções não tínhamos jogadores lesionados. O jogo com o Oympiacos [no próximo dia 22] é uma final no que para as nossas ambições para a Liga dos Campeões diz respeito, mas penso que até lá todos recuperam. Não sei a gravidade da lesão de Acuña nem Bas Dost, mas os outros recuperam todos até lá", afirmou o técnico dos leões após o jogo com o Sp. Braga, declarações reproduzidas esta terça-feira na Sporting TV.