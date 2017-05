Gelson Dala fez a sua estreia pela equipa principal do Sporting esta noite, diante do Chaves. O avançado entrou aos 90' e Jorge Jesus, na flash interview da Sport TV, explicou por que motivo não lançou o jovem mais cedo."Queria metê-lo mais cedo mas tive algum receio, pois ele está a treinar connosco há duas semanas. Não conhece as ideias da equipa em termos de estratégia, por isso demorei algum tempo a metê-lo. Se o Chaves não tivesse marcado, o Gelson Dala entrava mais cedo. Mas vai fazer a pré-época e terá tempo de de mostrar. Tem estado em adaptação e vai continuar a estar", analisou, deixando também elogios ao outro Gelson, o Martins: "É um jovem que cresceu muito coletivamente. Atuava muito sozinho mas hoje já sabe jogar com a equipa."Bas Dost acabou por perder a corrida pela Bota de Ouro europeia para Messi (34 contra 37 golos) mas Jesus destacou a época do holandês: "Tivemos uma esperança, sabendo que o Messi faz sempre golos de qualquer maneira. Bas Dost esta mais dependente dos colegas. É uma marca muito importante para ele e até para o Sporting. Fez uma época de grande categoria."