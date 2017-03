Continuar a ler

"Fizemos uma primeira parte muito boa, principalmente os primeiros 35 minutos com muita qualidade. A ganhar 1-0, pensava que a equipa pudesse manter a mesma qualidade em posse de bola e não aconteceu. Com a saída do Alan Ruiz e do Bruno, ganhámos melhor posicionamento defensivo, mas perdemos qualidade na posse de bola e isso equilibrou o jogo. O Guimarães acabou por fazer um golo numa segunda parte em que foi mais perigoso do que na primeira. Não tinha criado grandes problemas. Sentia que ia jogar contra uma boa equipa, que fora de casa só tinha duas derrotas e que é muito perigoso quando joga fora", explicou o técnico leonino.



O treinador esclareceu ainda a aposta em Ricardo Esgaio: "Hernâni é um pé fechado, que puxa muito para dentro. Esgaio, como é rápido, pensei que pudesse parar no um contra um. Umas vezes conseguiu, outras não, porque o Hernâni é bom jogador. Esgaio cumpriu o que lhe tinha pedido".



Por último, Jesus foi questionado sobre as eleições no Sporting, mas preferiu não alongar-se: "Não estou aqui para falar de eleições, isso já acabou. Todo o Mundo é sportinguista e isso é que interessa".

Jorge Jesus explicou o que, na sua opinião, falhou no Sporting para que não conseguisse vencer este domingo o V. Guimarães , num encontro que terminou empatado a um golo "Faltou ter mais qualidade para ganhar a uma equipa com boa qualidade. Já prevíamos isto no lançamento do jogo. Tinha dito que íamos dividir o jogo com uma boa equipa e foi isso que aconteceu. Melhor o Sporting na primeira parte, mais próximo ofensivamente e com melhor qualidade do que na segunda. Na segunda, o Guimarães, nos últimos minutos, acabou por fazer um golo num ressalto que isolou o lateral-direito. Mas já não fomos aquela equipa que ofensivamente comandou o jogo com mais bola", começou por dizer à Sport TV.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Luís Miroto Simões