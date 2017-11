Continuar a ler

"Havia dois objetivos: vencer e tentar que aqueles jogadores que vieram de lesão não tivessem uma recaída. Para isso tínhamos de ter um resultado que desse para fazer aquilo que fiz. Nesse sentido, este jogo foi perfeito. Fizemos um excelente jogo, com momentos melhores e piores. Na primeira parte quase sempre bem e na segunda menos bem, especialmente depois do 3-0. A equipa começou a não recuperar os posicionamentos e só assim podemos sofrer um golo daqueles. No lançamento do jogo, não que tivesse medo, mas sabia que esta era uma boa equipa. Se não marcássemos cedo era uma equipa que saía rapidamente para o ataque e poderia criar problemas. Fizemos dois golos, o primeiro numa jogada coletiva, com grande qualidade técnica e tática. Fizemos um encontro quase perfeito. O objetivo era segurar a Liga Europa, mas vamos a Camp Nou para disputar uma fase de grupos onde estão duas das melhores equipas do Mundo""O que me deixa orgulhoso é estarmos a fazer esta fase de grupos. A Liga Europa é um mal menor! E a verdade é que ninguém, nem mesmo aqueles que tinham confiança total no Sporting, acreditavam que seria possível ir a Barcelona, na última jornada, disputar a fase de grupos. É um sinal de que o Sporting tem feito uma Champions espectacular. Continuamos a sonhar e queremos ir a Barcelona vencer. Já lá fui empatar..."