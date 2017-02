No jogo 400 de Rui Patrício no Sporting, os leões voltaram, nove jogos depois, a não sofrer golos - com o triunfo por 1-0 diante do Rio Ave . Um dado que Jorge Jesus enaltece, num encontro no qual, segundo o técnico do clube de Alvalade, a equipa por si orientada sentiu dificuldades, especialmente na primeira metade."Na primeira parte tivemos dificuldades no momento de perda de bola para parar as saídas do Rio Ave. O nosso corredor central projetava-se em situações de posicionamento que, depois, na perda de bola, não tinha tempo para recuperar. E aí o Rio Ave saía muito bem, com o Gil e o Rúben Ribeiro, a jogar entre-linhas, criando perigo na nossa última linha. Na segunda parte falámos e melhorámos. Depois, com a entrada do Bryan fechámos mais o corredor central e aí controlámos mais o Rio Ave. Não tivermos oportunidades para fazer o 2-0, mas o Rio Ave também não as teve para empatar. O objetivo número um era ganhar e foi bom, depois de muito tempo, não sofrer golos", começou por enaltecer, em declarações à SportTV.

Autor: Fábio Lima