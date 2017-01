Jorge Jesus recebeu ordem de expulsão já após o final do encontro entre V. Setúbal e Sporting , para a Taça CTT.A decisão do árbitro Rui Oliveira não foi visível com a confusão que se gerou, mas a indicação da expulsão do técnico leonino surge na ficha oficial de jogo da Liga.O técnico dos leões arrisca agora um castigo, quando se segue o encontro da Liga NOS com o Feirense, no Estádio de Alvalade.

Autor: Luís Miroto Simões