Os dois candidatos à presidência do clube. Bruno de Carvalho (presidente e candidato a renovar o mandato pela lista B) e Pedro Madeira Rodrigues (lista A), cada um com direito a oito votos. O treinador, Jorge Jesus, tem 11 votos.



De acordo com a informação publicada no site leonino, podem votar os sócios que reúnam as seguintes condições: ter mais de 18 anos de idade; ter um período mínimo de um ano de sócio, sendo que a categoria de cada sócio varia consoante este período (efetivo A e B, mínimo de 12 meses; efetivo C, mínimo de 48 meses; efetivo D, mínimo de 96 meses) e ter as quotas regularizadas, pelo menos, até fevereiro de 2017. Para além disso, o número de votos de cada sócio varia consoante "a situação de sócio à data de 3 de março de 2016, conforme registado na base de dados do Sporting".

São assim os boletins de voto para as eleições do Sporting

Muito têm dado que falar os cadernos eleitorais do Sporting , com acusações de parte a parte entre o Rui Pedro Morgado, candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, e Jaime Marta Soares, atual presidente daquele órgão social verde e branco e candidato a renovar o mandato.teve acesso aos cadernos eleitorais - que estão disponíveis no site oficial do Sporting e listam 42.651 sócios em condições de exercer o poder de voto - e mostra-lhe quantos votos têm algumas das principais personagens da atualidade do clube verde e branco.

Autor: João G. Oliveira