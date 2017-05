Continuar a ler

"Tem havido alguma especulação, porque também leio. Inclusivamente dizem que tive uma reunião com o presidente durante a tarde, quando nesse momento estava a almoçar com os meus amigos. Tudo isto são situações que não têm nada de verdade", sublinhou, garantindo foco total em 2017/18, onde já estão garantidos os reforços André Pinto, Mattheus e Piccini.



"O Sporting da próxima época já está a ser trabalhado em conjunto, tanto que já contratámos dois jogadores, o Mattheus e o Piccini. Eu e o presidente vamos continuar a falar durante a próxima semana para estabelecermos ideias. Neste momento, o que temos feito é uma análise mais profunda do que fizemos esta época e daquilo que queremos ajustar, para melhorar alguns erros cometidos. Portanto, queremos partir para uma época já com uma estratégia", remata.



"Tem havido alguma especulação, porque também leio. Inclusivamente dizem que tive uma reunião com o presidente durante a tarde, quando nesse momento estava a almoçar com os meus amigos. Tudo isto são situações que não têm nada de verdade", sublinhou, garantindo foco total em 2017/18, onde já estão garantidos os reforços André Pinto, Mattheus e Piccini."O Sporting da próxima época já está a ser trabalhado em conjunto, tanto que já contratámos dois jogadores, o Mattheus e o Piccini. Eu e o presidente vamos continuar a falar durante a próxima semana para estabelecermos ideias. Neste momento, o que temos feito é uma análise mais profunda do que fizemos esta época e daquilo que queremos ajustar, para melhorar alguns erros cometidos. Portanto, queremos partir para uma época já com uma estratégia", remata.

Jorge Jesus: «Reunião com Bruno de Carvalho? Estava a almoçar com amigos...»

Jorge Jesus negou qualquer cenário de rutura com Bruno de Carvalho. Em declarações ao canal do clube, o treinador do Sporting garantiu que já está a trabalhar com o presidente para preparar a próxima temporada e que já houve duas reuniões nesse sentido."Já tive duas reuniões com o presidente, a última inclusivamente aqui na Academia. Estamos a projetar o futuro e ao mesmo tempo a fazer um balanço desta época. Queremos criar uma equipa ao nível do que fizemos no primeiro ano. Temo-nos debruçado em muitas temáticas que são importantes para o futuro", começou por referir o técnico do Sporting, apontando, ainda, que está consciente de toda a especulação existente nas últimas semanas.

Autor: Ricardo Granada