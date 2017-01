Jorge Jesus abordou a transferência de Gonçalo Guedes do Benfica para o PSG, lembrando o percurso que o jogador fez consigo na Luz.Ele fez muitos jogos comigo, na Liga, Champions… Acho que o lancei com o Monaco", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.De resto, Jesus não se mostrou surpreendido pela evolução do agora jogador dos parisienses: "É aquilo que sempre pensei dele. Muita qualidade, podia dar jogador e deu".

Autor: Luís Miroto Simões