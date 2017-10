Continuar a ler

Jorge Jesus regressa a Turim e até o símbolo da Juventus é... JJ

"Não tenho a mesma opinião sobre a Juventus. No campeonato só perdeu um jogo, com a Lazio, e outro na Champions com o Barça. Não está a fazer uma temporada tão negativa quanto isso. Aliás, não precisa de apresentações e o seu historial diz tudo. Nos últimos três anos foi a duas finais. Mas isso não nos inibe nem nos diz que amanhã não podemos fazer um bom resultado. Vamos disputar este jogo palmo a palmo com a Juventus. Mas não ponho já de fora o Olympiacos. Espero que confunda a Juventus pois seria um bom sinal. Sobre os 24 convocados, sou treinador de um grupo e na maior parte das vezes este é o caminho para ter um compromosso de equipa. Tivemos um jogo importante em Oleiros e eles têm o mesmo direito de estar aqui em Turim para fazer um jogo de Champions."Até ao dia de hoje, estão em condições de amanhã jogarem. Fazemos sempre um treino e às vezes acontecem coisas para o qual não estamos preparados. Se nada acontecer, tanto o Doumbia como o Fábio vão ser convocados.""Dybala é um grande jogador mas o Messi é o Messi. Têm características diferentes e a nossa estratégia será diferente. Mas face ao seu posicionamento, pode haver confronto direto num ou outro lance mas não à imagem da estratégia que implantámos contra o Barcelona.""(Risos) Não sabia. Gostava de ter uma noite igual à que tive na meia-final. Acredito plenamente que é possível. Não quero fazer comparações mas a Juve nesse ano tinha uma equipa muito forte, como esta, e portanto o pensamento é igual. Sporting tem todas as condições para lutar por uma vitória, sabendo que esta competição para a Juventus se calhar está com prioridade em relação ao campeonato. Mas viemos com essa intenção e de uma coisa tenho a certeza: a confiança e determinação dos jogadores do Sporting será maior do que a da Juventus. Agora o valor indivual e valorização pode ser diferente.""É verdade que nos últimos anos todos os outros países evoluíram nesse capítulo. Os treinadores italianos sempre foram muito evoluídos nesse aspeto. Nós portugueses também caminhamos à frente de todos os treinadores no Mundo, temos conhecimento acima da maior parte. Eu, como português, tenho essa qualidade mas isso não chega, os jogadores é que fazem a diferença. Juve não tem Pogba ou Vidal, mas tem Matuidi."