"O ano passado contratámos seis jogadores nesta altura e saíram três, num contexto diferente de pontuação, mas a ideia a mesma. No ano passado achámos que teríamos de enquadrar alguns jogadores para melhorar a equipa e assim foi. Praticamente na última linha de quatro foram todos. E este ano pensámos exatamente no sentido oposto. Há interesses individuais e coletivos. Neste momento há jogadores que não estão a jogar e têm muito valor, com possibilidades de mercado. Estão à procura de um compromisso individual e eu e o presidente juntámos o útil ao agradável. Fizemos o emagrecimento do plantel. Eles continuam a pesar o mesmo mas ficaram um bocadinho mais magros", concluiu.

Jorge Jesus explicou as bases do emagrecimento do plantel leonino neste mercado de inverno, começando por delinear como se processam as decisões sobre quem sai e quem entra."O treinador monta e organiza um plantel sempre de acordo com uma equipa onde está o presidente e várias outras pessoas. Esta redução do plantel claro que passa por uma organização técnica e depois pelas pessoas que trabalham com o treinador. Está tudo organizado em função da estrutura de futebol", referiu o técnico em conferência de imprensa.Particularmente sobre as saídas, o treinador disse que os leões juntaram o útil ao agradável, nomeadamente com jogadores buscam "um compromisso individual".

Autor: Luís Miroto Simões