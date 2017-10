Continuar a ler

Imagem do Sporting sai reforçada? Sporting sai reforçado em termos de imagem para o Mundo todo. Quando jogas com estas equipas estás a dar passos para ter mais experiência. Mais do que tática e técnica, são precisos outros conhecimentos do jogo que eles estão a adquirir.



Exibição de Ristovski. "Teve muita dificuldade nos últimos minutos. Esteve bem no aspeto defensivo, perante o Mandzukic, que fisicamente é muito difícil de parar, tens de jogar por dentro com ele. Já estava todo roto mas este jogo deu para ganhar alguns jogadores."



Jorge Jesus diz que Coentrão "ficou carregado" e revela os parabéns do Real Madrid

Jorge Jesus ficou muito satisfeito com a exibição do Sporting diante da Juventus, pese o empate (1-1) que compromete ao apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões."É preciso ter a noção do que se está a passar aqui. Quando se joga com a Juventus e fazes um jogo destes com alguns jogadores que não têm jogado tanto e quebraram no fim... foi fatal para não sairmos em contra-ataque e surpreender. Tivemos alguns momentos em que se notou a inexperiência mas o mais importante foi a grande exibição do Sporting contra uma equipa que não precisa de adjetivos. São pequenos pormenores que não têm nada a ver. Eles são diferentes mas parabéns aos jogadores do Sporting. É verdade que o Olympiacos empatou e disse que queria ver quem faria três golos na Grécia. "