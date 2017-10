Jorge Jesus revelou que Radosav Petrovic deverá ser um dos centrais do Sporting na partida com o Oleiros, marcada para quinta-feira e referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Com Coates indisponível - atuou esta madrugada pela Argentina -, Mathieu a descansar e Tobias Figueiredo lesionado, André Pinto é o único disponível. Mas o sérvio foi o único nome praticamente confirmado."Tínhamos outras possibilidades. Temos dois centrais, o Ivanildo Fernandes e o [Merih] Demiral. Não quisemos correr o riscos e um deles vai ser convocado, o Demiral, pois chegou mais cedo e é uma possilidade tanto o Petro como o Demiral jogarem, mas estou mais inclinado para o Petro", referiu na conferência de imprensa.A paragem para as seleções acabou por ter apenas uma nota positiva, segundo Jesus. "Se tiveres muitos lesionados, qualquer equipa prefere uma paragem para recuperação. Nesta paragem até tivemos alguns, o Doumbia, principalmente, e o Fábio [Coentrão]. Só nisso é que nos beneficiou. No resto não beneficiou em nada", considerou o treinador, concretizando: "paragens para seleções afetam sempre, pois os jogadores estão fora do treino habitual. Indo para as seleções passam a ter outros treinos. Isso traz sempre desvantagens mas faz parte. Faz parte do calendário nacional e dos jogadores serem selecionados, pois é uma promoção. Felizmente o Sporting tem muitos jogadores nas seleções. Já agora, parabéns Portugal e Fernando Santos, parabéns jogadores da Seleção, mais uma vez num Mundial."