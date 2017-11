O homem além do futebol. É este Jorge Jesus que vamos poder ver no próximo sábado no ‘Alta Definição’, da SIC. Na emissão 400 do programa de Daniel Oliveira, o treinador do Sporting vai passar em revista os seus 63 anos num "registo muito pessoal e invulgar". "É uma personalidade incontornável e relevante da vida pública portuguesa, há muito que era nosso desejo tê-lo no ‘Alta Definição’", refere Daniel Oliveira. "O testemunho que nos deu é absolutamente notável, por ser tão intimista e revelador do homem que está para além do futebol", afirma o autor do formato.