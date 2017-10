A UEFA autorizou o Sporting a levar a cabo uma homenagem às vítimas dos incêndios esta noite, no jogo frente à Juventus, quer com a utilização de fumos negros, quer com o minuto de silêncio antes do apito inicial em Turim . À Sporting TV, esta quarta-feira, Jorge Jesus falou da tragédia que assolou o país e pede mais ação aos governantes."Não há um único português que esteja à margem do que aconteceu, toca-nos a todos. O nosso coração dói e dói particularmente às vítimas desses mesmos problemas. Eu, como ignorante do que se pode fazer nesta área, a única coisa que posso é dizer aos políticos para serem mais práticos e menos teóricos. A ciência da prática é o mais importante. Vamos ouvir as pessoas. Espero que quem manda saiba mandar", afirmou o treinador dos leões.