"Época falhada? Totalmente não. Assumo as minhas responsabilidades. Sou o responsável n.º 1 de não nos conseguirmos manter dentro das competições que eram importantes para o Sporting, mas toda essa retrospetiva não é para fazer agora. Nunca será uma época para esquecer, será sempre para recordar, porque estou habituado a quebrar ciclos. Não é a primeira vez que tenho um ciclo menos bom. Já tive alguns e o que importa é quebrar esse ciclo", afirmou o treinador dos leões na conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Marítimo.

"Estamos a trabalhar sobre a pressão dos resultados não terem sido, de há um mês para cá, os que queríamos. Essa responsabilidade tem de ser do treinador. Confio plenamente nos jogadores que temos. A questão emocional é muito importante e temos de recuperar com a ajuda dos adeptos. Não estávamos preparados para ela", acrescentou Jorge Jesus lembrando que o Sporting esta época "já fez grandes jogos".





Quanto a eventuais reforços para ultrapassar esta crise de resultados, Jorge Jesus recorda que no ano passado o Sporting estava em 1.º e chegaram seis jogadores durante o mercado de inverno: "O Sporting tem uma crise de resultados, a partir do jogo com o Benfica, e tem de arranjar argumentos para com estes jogadores singrar. No ano passado estávamos em primeiro e contratámos jogadores no mercado de inverno. Faz parte de uma adaptação de mercado e do ajustamento dos plantéis."

Jorge Jesus assume que o Sporting atravessa uma crise de resultados, está no 4.º lugar na Liga NOS, fora das competições europeias, da Taça CTT e da Taça de Portugal, mas não vê a época como um total fracasso.

Autor: Marta Correia Azevedo