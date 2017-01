Continuar a ler

Contudo, o segundo tempo revelou-se diferente e Jesus explicou porquê: "O jogo teria de ser mais fácil ofensivamente e não foi. Sofremos o 3-1 e aqui demonstrou o estado emocional da equipa. Ficou a tremer. Do 3-2 ainda pior. Mas quando fizemos o 4-2 ficou um pouco mais tranquilo. Também há muito juventude. Acabei o jogo com seis jogadores da formação do Sporting. É isto. As vitórias é que dão confiança e equilíbrio, também aos adeptos."



Mais do que o triunfo por 4-2 sobre o P. Ferreira, Jorge Jesus ficou, sim, surpreendido com a excelente prestação do Sporting na primeira parte, altura em que conseguiu uma vantagem de três golos."Fizemos uma primeira parte, talvez a melhor que fizemos em Alvalade este ano. Fizemos três golos de grande qualidade com facilidade. Chegámos ao intervalo a vencer por 3-0, com tranquilidade absoluta porque o mais difícil a equipa fez. Face ao que tem acontecido, e principalmente neste jogo da Madeira, a equipa sente que não ganhando os níveis de confiança vão baixando. Não ganhamos porque forçam-nos a não ganhar. Ao intervalo falei com eles, disse que estavam a fazer um excelente jogo, que era importante marcar o quarto golo para acabar com a equipa do Paços", começou por dizer o treinador leonino à 'Sport TV', resumindo: "Fiquei surpreendido. Sinceramente, não esperava que o Sporting jogasse tanto face ao estado emocional em que está".

