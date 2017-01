O Sporting viaja para a Madeira este fim-de-semana para defrontar o Marítimo no sábado, 18H15, e Jorge Jesus reconhece que o encontro da 18.ª jornada tem várias dificuldades."O jogo com o Marítimo é difícil por algumas questões: temos pontos de atraso em relação ao 1.º classificado, estamos numa situação em que não podemos perder pontos; vamos jogar com uma equipa forte em casa... Com estas variantes temos plena consciência que estamos com capacidade para abordar o jogo com estas dificuldades sabendo que vai ser um jogo muito disputado e sabendo que o Sporting tem de vencer", afirmou o técnico que refutou a ideia de estar de saída do clube de Alvalade.

Autor: Sofia Lobato