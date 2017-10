Jorge Jesus defendeu esta quinta-feira o vídeo-árbitro, salientando as vantagens do uso desta tecnologia, ainda que também possam existir erros, até porque são pessoas que estão na base das decisões."O que acho é que o vídeo-árbitro é uma ferramenta que veio ajudar os árbitros. Veio transmitir uma melhor verdade desportiva, porque naqueles momentos de dúvida o árbitro pode usar a ferramenta. Depois se utiliza bem ou mal, é outra questão. O que é importante é que as decisões do vídeo-árbitro são sempre de pessoas e as pessoas também podem errar, como é normal. Agora, não queiram tirar a credibilidade ao VAR. Felizmente o campeonato português foi dos pioneiros e não tenho dúvida nenhuma de que isto vai seguir caminho para outros campeonatos. Isto serve para ajustar e melhorar cada vez mais o vídeo-árbitro", referiu o técnico em conferência de imprensa."É muito melhor em termos de transparência desportiva esta ferramenta das equipas de arbitragem. Depois também é uma forma de cada vez mais responsabilizá-los, porque têm uma segunda hipótese para corrigir o erro ou decisão. O vídeo-árbitro é uma ferramenta que veio para ficar", concluiu o treinador do Sporting.

Autor: Luís Miroto Simões