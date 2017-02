Continuar a ler

Sem abrir o jogo sobre qual vai ser o meio-campo leonino no encontro de sábado com o



Quando Adrien esteve indisponível na primeira volta, o leão sentiu dificuldades em campo. Irá o cenário repetir-se?



"Espero que não. Claro que nos vamos adaptar. Sabemos que o Adrien vai estar entre seis a oito semanas. O jogador [que for escolhido] vai melhorar de jogo para jogo. Pode ser que amanhã não esteja já num nível adequado por ser a primeira vez, mas a pouco e pouco a confiança vai dar ao jogador segurança e solidez para que essa saída do Adrien não se note assim tanto", concluiu Jesus. Sem abrir o jogo sobre qual vai ser o meio-campo leonino no encontro de sábado com o Estoril , Jesus falou em dois modelos distintos: "Sou eu que vou decidir amanhã e já passou a semana toda, já fiz várias experiências e amanhã vou ter de decidir e esperar que o jogador tenha o mesmo conteúdo de jogo que a equipa precisar. Há uma hipótese mais ofensiva e outra defensiva. De quem jogar na posição dele o que quero é que faça um jogo dentro daquilo que é o meu acreditar nele. Se o fizer, a diferença é anulada em relação ao que ao Adrien está habituado a fazer".

Jorge Jesus abordou a ausência de Adrien nas próximas semanas, admitindo que o jogador traz mais-valias à equipa quando joga, mas garantindo ter a máxima confiança no seu substituto."Não é a primeira vez que vamos ficar sem o Adrien. Vamos ter de arranjar soluções dentro das que temos neste momento. Portanto temos a máxima confiança em quem for para o jogo. Como é óbvio, não vou dizer que vai ser a mesma coisa. Por isso é que o Adrien é titular, capitão de equipa e titular da Seleção, portanto tem alguma coisa a mais. Mas acreditamos muito no jogador que for desempenhar as suas funções", explicou o técnico do Sporting em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões