Quando questionado se sentia estar a ser "empurrado para fora do Sporting", o técnico não hesitou: "Se me falar nos resultados, direi que não são os melhores. O resto é um juízo de valor. Em relação ao projeto do Sporting, foi clarificado pelo presidente hoje: independentemente da época desportiva ser melhor ou pior é para ter continuidade. Sou treinador de projeto. Também tenho, durante os meus anos de treinador, situações que não são tão boas. Há muita coisa ainda para ganhar, o Sporting não está fora da corrida".Quanto à relação com Bruno de Carvalho, Jesus recusa a existência de qualquer crise. "Isso são especulações. Se falar em crise, podemos falar em crise de resultados; agora em relação à minha relação com o presidente é a melhor, não podia ser melhor. Tudo o que fizemos em conjunto continuamos a fazer. O projeto não é um ano mas vários anos, independentemente do que possa acontecer. Fico muito satisfeito por aquilo que o presidente disse hoje".