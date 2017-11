Continuar a ler

Líder em quem não se tem mão



Questionado sobre o que é necessário para ser bom líder, JJ tinha resposta na ponta da língua. "Para liderar têm de reconhecer o teu valor. Isso é fundamental: seres aceite por aqueles com quem trabalhas. Podes ler livros de liderança para ajustar, mas se não tiveres esse ADN nunca chegas a líder".



Jesus reconheceu que gostava de ser recordado como sendo "um treinador que teve ideias". "Sei que sou um dos melhores", disse quem perdoa "tudo". "Perdoo, agora não esqueço. Pode demorar tempo, mas passa-me. Chega uma altura que penso que já não tem razão de existir. Não guardo rancores", justificou.



E há quem tenha mão em Jorge Jesus? "É difícil. Na minha vida profissional, há o meu superior, o presidente do clube onde estou. Sei que é difícil aturar-me. Sou muito exigente", revelou, assumindo que já ligou para os seus adjuntos madrugada fora...





Pistola apontada e expulsão de 50 Cent do palco



O técnico recordou ainda dois episódios que marcaram a sua carreira, uma no Felgueiras, outra no Belenenses. "Quando estava no Felgueiras chamavam-me 'mouro'. Uma vez, num treino, um adepto entrou relvado dentro, sacou da pistola, apontou-a e disse 'oh mouro tens de sair daqui'. Era o responsável pela venda das quotas do clube que acabou por ser despedido", lembrou.



E prosseguiu, com a história de como expulsou o rapper 50 Cent de palco... no Restelo. "Cheguei lá para treinar, era uma barulheira, disse logo 'quero isto tudo fora daqui'. Eles estavam a ensaiar para o concerto [no Restelo], e ele sentiu-se um pouco humilhado, mas foi-se embora". Questionado sobre o que é necessário para ser bom líder, JJ tinha resposta na ponta da língua. "Para liderar têm de reconhecer o teu valor. Isso é fundamental: seres aceite por aqueles com quem trabalhas. Podes ler livros de liderança para ajustar, mas se não tiveres esse ADN nunca chegas a líder".Jesus reconheceu que gostava de ser recordado como sendo "um treinador que teve ideias". "Sei que sou um dos melhores", disse quem perdoa "tudo". "Perdoo, agora não esqueço. Pode demorar tempo, mas passa-me. Chega uma altura que penso que já não tem razão de existir. Não guardo rancores", justificou.E há quem tenha mão em Jorge Jesus? "É difícil. Na minha vida profissional, há o meu superior, o presidente do clube onde estou. Sei que é difícil aturar-me. Sou muito exigente", revelou, assumindo queO técnico recordou ainda dois episódios que marcaram a sua carreira, uma no Felgueiras, outra no Belenenses. "Quando estava no Felgueiras chamavam-me 'mouro'. Uma vez, num treino, um adepto entrou relvado dentro, sacou da pistola, apontou-a e disse 'oh mouro tens de sair daqui'. Era o responsável pela venda das quotas do clube que acabou por ser despedido", lembrou.E prosseguiu, com a história de como expulsou o rapper 50 Cent de palco... no Restelo. "Cheguei lá para treinar, era uma barulheira, disse logo 'quero isto tudo fora daqui'. Eles estavam a ensaiar para o concerto [no Restelo], e ele sentiu-se um pouco humilhado, mas foi-se embora".

"Não tive noção [das repercussões imediatas nos adeptos], só mesmo com as crianças. Nunca nego autógrafos nem fotografias, mas várias crianças perguntavam-me porque é que eu mudei para o Sporting. Algumas começavam a chorar. Nunca ninguém me ofendeu até hoje, as pessoas pedem fotos e autógrafos, e nunca me senti o que as pessoas queriam que sentisse no estádio: um traidor", afirmou o técnico leonino na SIC.