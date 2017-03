Dada a ausência de Adrien na deslocação do Sporting a Tondela, no sábado (20h30), Jorge Jesus será obrigado a mexer novamente na estrutura base do meio-campo. Questionado sobre se irá recorrer novamente à dupla Palhinha/William ou lançar Francisco Geraldes como número 8, Jorge Jesus explicou que o jovem 'resgatado' ao Moreirense está mais talhado para desempanhar outras funções."O Chico não tem essas características. Vai ser do estilo do João Mário mas nunca um segundo médio, não tem condição atlética nem características individuais, vai estar mais na ala a fechar e como segundo avançado, não ao lado do médio defensivo. É uma posição onde tens de ter muito conhecimento posicional tático", começou por dizer o treinador leonino na antevisão ao jogo com os beirões.Nesse sentido, Jesus explicou que um futebolista pode ser muito bom tecnicamente com a bola mas que existem outros fatores preponderantes durante a partida: "Ele, Podence, João Palhinha e Matheus têm qualidade individual tecnicamente mas o futebol tem a componente do jogador com bola e sem bola. Se fizerem a análise de um jogo, desses 90 minutos, tirando o Messi, em 85 minutos os jogadores não têm a bola, não contam tecnicamente. Quer dizer que se não lhe ensinares o posicionamento tático, ofensivo e defensivo, é um jogador que não tem qualidade. Ser tecnicamente evoluído não chega. Só ter 85 minutos sem bola... o Messi é que chega quase aos quatro minutos e meio com bola. Olhamos para o jogador com bola, fazendo coisas bonitas, mas o treinador não pode ver só isso."

Autor: João Socorro Viegas