Questionado sobre a célebre frase em que disse que a crise do Sporting chamava-se Jorge Sousa, em referência à arbitragem do dérbi de dezembro com o Benfica, Jesus explicou que é passado e preferiu realçar uma exibição "muito diferente" das que o Sporting apresentou em Chaves.



Jesus anuncia mudanças no plantel "para o presente e futuro"

Alan Ruiz marcou mas o árbitro assinalou fora-de-jogo neste lance

Jorge Jesus abordou o empate deste sábado no Funchal frisando que o Sporting até chegou ao 3-2 no lance anulado a Alan Ruiz. Apesar de tudo, o técnico elogiou o Marítimo e gostou do comportamento dos jogadores leoninos."Foi um bom jogo. O Marítimo é uma boa equipa, dificilmente aqui as equipas grandes conseguiram vencer. Fizemos um jogo muito melhor do que os últimos dois em Chaves. Também tivemos um golo legal, o 3-2 é uma jogada na qual marcaram fora de jogo ao Alan, que não está. Mas a justificação deste empate é o Marítimo que é uma boa equipa. O Sporting hoje já esteve próximo do que costuma fazer. O rival disputou o jogo connosco, foi muito forte na bala parada, fez dois golos. Chegámos à igualdade, fizemos o 3-2 que não foi legal porque o fiscal de linha quis que não fosse legal. Hoje não posso dizer que os jogadores do Sporting não fizeram tudo para ganhar, que a equipa não teve um bom comportamento, porque teve. Mas também temos de valorizar o adversário, que é uma boa equipa", referiu Jesus à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões