Jorge Jesus está confiante que domingo, em Alvalade, Sporting e FC Porto vão dar um excelente espetáculo, sublinhando que a sua equipa está preparada para enfrentar a formação de Sérgio Conceição, a única que ainda não perdeu qualquer ponto."É um clássico, duas equipas que começaram o campeonato muito bem e penso que ambos querem vencer. Vai ser um jogo com muita intensidade e bem jogado. O facto de o Sporting ter feito um jogo a meio da semana, o FC Porto também o fez. O pouco tempo que tivemos depois do jogo com o Barcelona foi mais para fazer trabalho de recuperação. O nosso foco é fazermos um excelente jogo contra o FC Porto. O jogo é que vai ditar quem é o melhor", afirmou o treinador do Sporting na antevisão do clássico, que se disputa domingo às 19h15.E nem o facto de nos últimos jogos o Sporting não ter conseguido a vitória, tira confiança a Jorge Jesus: "Não tem nada a ver com quebras. Temos de saber olhar para os três jogos. A única derrota que o Sporting teve foi contra a melhor equipa do mundo", disse, acrescentando: "Geralmente quem joga com o Barcelona leva um cabaz e nós não levámos um cabaz... É sinal que a equipa está no caminho certo, é só dar continuidade ao trabalho."