Sobre a importância dos media no futebol, Jesus explicou: "Em Portugal há dois jogos: há o jogo dentro do campo e o jogo da comunicação. A comunicação influencia os adeptos, a equipa, não tenham dúvidas que influencia pela positiva e pela negativa."







O apelo que Bruno de Carvalho fez relativamente à comunicação social não mereceu grandes comentários por parte de Jorge Jesus, que diz não ter no clube o papel de comentar as opiniões do presidente."O mais importante das declarações do presidente foi a resposta esmagadora que os adeptos do Sporting deram à sua liderança. Quanto ao resto, estou aqui para fazer o meu trabalho e o meu trabalho não é comentar as opiniões do presidente em público. Se tiver de comentar alguma coisa faço-o em privado, como sempre acontece. O meu trabalho é tentar valorizar os resultados desportivos e não só. Também os financeiros."