Jorge Jesus lembrou que o P. Ferreira é um osso duro de roer e, portanto, quer uma equipa focada e com qualidade no embate de sábado com os castores."O Paços é uma equipa que normalmente nos arranja problemas em Alvalade, bem equilibrada, com valor. Amanhã o nosso objetivo vai ser um, o do Paços vai ser outro. O nosso é jogar bem e ganhar, independentemente de pensar que durante o jogo vamos ter momentos – espero que não sejam assim tantos - de alguma dificuldade e ansiedade, porque o momento justifica um pouco isso. Temos a convicção e trabalhamos para as que as coisas possam ser mais fáceis, com o Paços a defender bem e a tentar numa bola parada arranjar problemas. O jogo não foge muito disso. O Sporting tem de ter muita qualidade no ataque posicional, porque é o melhor momento que o Sporting tem, sabendo arranjar espaço para poder chegar ao golo. Isso requer alguma tranquilidade emocional", explicou em conferência de imprensa.O técnico salientou depois o apoio dos adeptos, que devem comparecer em bom número na partida: "Segundo o que me transmitiram, vai ser novamente acima das 40 mil pessoas. É um dado que demonstra paixão pelo clube, estando nós numa situação de classificação que não era esta há umas jornadas e os adeptos continuam a estar com a equipa. Isso é muito gratificante. Eles continuam a acreditar em nós e só todos juntos podemos dar a volta a isto".

Autor: Luís Miroto Simões