Jesus preparado para perder um dos jogadores nucleares

Para falar em seca de títulos, Jesus 'usou'... Arsène Wenger

Jorge Jesus voltou a sublinhar que se encontra em sintonia com Bruno de Carvalho e que ambos já preparam a todo o gás a próxima temporada, quando estamos na véspera do derradeiro jogo do Sporting em 2016/17 - no domingo, em casa, diante do Chaves (201h15)."Nesta semana tivemos duas reuniões, para a semana pelo menos quatro ou cinco teremos de ter. É um processo normal de pré-época, estamos os dois na mesma linha de pensamento: criar um Sporting forte como o do ano passado. Durante estes dois anos, só ganhou um título, é pouco, pois estou habituado a ganhar muitos, mas temos feito um trabalho muito grande no crescimento, criando um clube para termos possibilidades de ser campeões", começou por dizer o treinador leonino, rematando: "queremos que o Sporting para o ano seja o que foi no meu primeiro ano: que lute até ao último segundo pela conquista do título."Recusando falar em reforços, Jesus explicou que essas reuniões "visam tentar ajustar o que não fizemos bem e aprender com isso, de modo a que para o ano tenhamos uma equipa forte e isso passa por muitas situações e aspetos que não têm só a ver com jogadores." "O mais importante é a estrutura do plantel. Temos que mudar muita coisa, o que é normal. mesmo quando ganhas tens de o fazer, quando não ganhas...", acrescentou.