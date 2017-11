Continuar a ler

Substituições: "Com a entrada do Bruno e do Gelson tudo melhorou. São jogadores com outra dinâmica e inteligência de jogo, que começam a arranjar soluções, como o Bruno nas assistências. Sem ter corrido muito, mostra aquilo que nós, teinadores, gostamos. São criativos e depois definem um resultado numa jogada. Sabia que era difícil sairmos hoje com uma goleada. Não é facil fazer-lhes golos, são muio bem organizados. Fizemos depois dois golos e podíamos ter feito mais, mas podíamos ter sofrido agora no fim. O jogador do Famalicão está fora de jogo mas depois há penálti. O objetivo foi alcançado. O importante é passar. Faltam agora três eliminatórias para chegar ao Jamor."



Titularidade de Patrício e Coentrão a extremo: "Tentei, dentro dos melhores, pô-los a jogar. Há muitos que não jogaram porque têm estado lesionados, como o Mathieu e o Alan Ruiz, ou o William... Acreditamos que para quarta-feira vão estar operacionais. A minha decisão foi essa. Para mim, o Famalicão é o Barcelona. Havia um objetivo que era passar e foi por aí que fui."



Ausência de Iuri Medeiros dos convocados. "Só posso convocar 18 e quis dar oportunidade ao Mattheus Oliveira. Funcionamos muito por aquilo que os jogadores treinam e as decisões são em função do que tu treinas. Achei que neste momento havia que dar outras oportunidades a estes jogadores, que me têm dado indicações."