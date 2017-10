Numa altura em que a baliza de Benfica e FC Porto tem sido alvo de muita discussão, no Sporting o nome de Rui Patrício continua a ser unânime. Jorge Jesus foi confronado com essa situação, recordou que na Seleção Nacional o titular é o seu guarda-redes e recusou-se a abordar diretamente os casos dos rivais."Só posso falar pelo Rui Patrício, que é fixo no Sporting, onde joga a maior parte dos jogos, e também o é para o Fernandes Santos, que tem a mesma ideia. Que é o melhor guarda-redes português. É a sua opção e eu tomo a minha no Sporting. Tendo outros guarda-redes, como o Salin, com o qual estamos muito contentes. Preocupam-me os meus e não os outros", disse o técnico, na antevisão ao duelo com o Chaves.

Autor: Fábio Lima