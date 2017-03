Continuar a ler





"Nestes últimos anos o que está a fazer a diferença é que há dois galáticos, que são o Ronaldo e o Messi. Se jogassem na mesma equipa era mais fácil - mas depois essa equipa ganhava sempre. Mas não podem jogar a vida inteira. Ainda vai demorar mas quando estiverem fora dessas equipas vai haver mais possibilidades de um equilíbrio maior", salientou. Ainda assim, Jesus espera que o final de carreira - que ainda não está para já - de dois jogadores muito particulares possa abrir depois o jogo para o resto das formações, no que respeita às aspirações na Liga dos Campeões.

A iminente perda do 6.º lugar do ranking da UEFA e consequente queda de três para duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões - uma direta e outra na 3.ª pré-eliminatória - é um cenário que Jorge Jesus admite como muito provável tendo em conta a vantagem da Rússia na lista. Questionado sobre se chegar mais longe do que uns 'oitavos' da Champions é algo quase impossível para os conjuntos nacionais, o treinador do Sporting reconheceu as dificuldades mas lembrou que é possível, por vezes, dar a volta."Não sei se vamos encurtar esse caminho, porque passa por investimentos financeiros com diferenças muitos grandes e isso depois também qualifica o valor dos jogadores. Não há comparação possível com as equipas de top na Europa no que toca aos orçamentos. Mas não quer dizer que uma equipa portuguesa não possa chegar às meias-finais. Mesmo com essas dificuldades, somos muito melhores treinadores do que a maior parte dos técnicos dessas equipas, com estratégia tática do melhor que há no mundo e podemos fazer um equilíbrio com a valorização individual desses jogadores", explicou o timoneiro verde e branco, durante a conferência de antevisão ao jogo com o Tondela (sábado, às 20h30).

Autor: João Socorro Viegas