Questionado na conferência de imprensa sobre as notícias que davam conta da vontade dos três capitães - Adrien, Rui Patrício e William - em sair, Jorge Jesus não respondeu concretamente a essa questão e limitou-se a lembrar que está sujeito ao mercado.



"Não falo do que vem na comunicação social. Esses três jogadores são importantes, campeões europeus, nucleares no presente e futuro do Sporting. Agora, desde que cheguei Sporting alavanquei o Sporting em muitas situações, menos em títulos. Na valorização de jogadores, é normal que possa ficar sem um dos mais nucleares. Os compradores vêm comprar os que jogam. Se tiver que ser, faz parte da minha vida, não é nada de anormal."

O Sporting perdeu os dois últimos jogos e Jorge Jesus espera inverter no domingo, na receção ao Chaves (20h15), a má fase, terminando a temporada de forma positiva."É o último jogo de uma época que não foi o queríamos, tambem o último encontro aqui em nossa casa não estivemos dentro do que queríamos. Queremos acabar o campeonato possivelmente com uma vitória. Vimos de duas derrotas e o ambiente, por isso, nunca é positivo, mas importa acabar amanhã com os adeptos, que seja um final com alegria e já a pensar um pouco na próxima época", afirmou o treinador leonino.