Paragem do campeonato - "O objetivo foi atingido e notou-se que estas férias de Natal, que não percebo porque é que existem, porque o futebol é um desporto para as famílias, para os adeptos. Na Europa ninguém pára, nem na NBA, que jogam no dia de natal. Aqui queremos ter mais espectadores e param as competições no dia de Natal. São muitos dias sem competir e não houve muito tempo para preparar este jogo e o campo também estava um pouco pesado por causa do que tem chovido. Parabéns aos jogadores do Sporting e vamos estar em Braga para alcançar este título.



Substituição de Coentrão - "Começou a fazer sinais e avisou-nos que estava com problemas musculares e para o proteger tirei-o do jogo. O médico vai fazer o diagnóstico e logo vemos se está disponível para o Benfica."

Jorge Jesus ficou naturalmente satisfeito com o apuramento do Sporting para as meias-finais da Taça CTT, depois do empate no terreno do Belenenses (1-1). No entanto, o técnico leonino mostrou desagrado pela interrupção do campeonato neste período, frisando que o mesmo é contra-natura."Conseguimos o objectivo de ir à final four e disputar esta competição. Acabámos por marcar primeiro, foi um jogo muito tático na primeira parte, com pouca dificuldade de jogo. Estes dias em que as equipas estiveram de férias tirou intensidade aos jogadores e isso notou-se hoje. Na segunda parte o jogo foi mais fácil para nós porque o Belenenses teve que arriscar e meteu dois avançados e isso retirou-lhes poder na zona central e o Sporting começou a ser mais forte."