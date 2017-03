Bas Dost é o melhor marcado da Liga até ao momento, somando 18 golos, mais 5 do que o benfiquista Mitroglou, um número que 'pesa' na hora de Jorge Jesus pensar as substituições da equipa."Quando o Sporting está a ganhar 2-0, 3-0, podia tirar o Bas Dost para dar oportunidade a outro jogador, mas como está na luta [pelo melhor marcador], não o tiro. O Bas Dost é um goleador, está a fazer uma época muito boa, e queremos que ele seja o goleador do campeonato, porque é um título que todos os adversarios querem e ele tambem", afirmou o treinador este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o V. Guimarães (domingo, 20H15).

Autores: João Socorro Viegas e Sofia Lobato