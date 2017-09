Continuar a ler

O técnico, que falava na antevisão do encontro do grupo D, marcado para quarta-feira, em Alvalade, foi perentório na avaliação ao avançado argentino, considerando que, apesar de haver duas formas de travar a 'estrela' do FC Barcelona, nenhuma delas é infalível."Só há duas maneiras de parar o Messi e não é fácil, porque o Messi é um extraterrestre. No futebol mundial há dois extraterrestres: Ronaldo e Messi. Para tentar parar o Messi ou se para com marcação individual ou coletivamente. O Messi sente-se melhor se o tentarem parar coletivamente, porque tem mais espaço. Mas, para o parar individualmente, depois não se consegue parar o pivô. O Barça é a melhor equipa do mundo em jogo posicional. Não é fácil de parar", salientou.Jesus referiu ainda que Messi "não joga em zonas de referência", procurando jogar "entre setores", o que dificulta mais as tentativas de marcar o internacional argentino.Apesar de admitir que o FC Barcelona "é um clube com muita história na 'Champions'" e que o Sporting "anda à procura do prestígio na Europa", Jorge Jesus assegurou que os 'leões' querem tirar pontos aos 'blaugrana'."Amanhã [quarta-feira] temos de tentar demonstrar que temos capacidade para discutir o jogo contra os melhores. O nosso grupo é muito forte, com Juventus e Barça. Vamos respeitar os jogadores do Barça, como fazemos com todas as equipas, mas sabemos que temos qualidade e queremos tirar pontos ao Barça", afirmou.Sporting e FC Barcelona jogam na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.