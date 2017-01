Jorge Jesus prestou este sábado homenagem a Mário Soares, queno Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa."Queria prestar as minhas condolências à família de Mário Soares, um dos grandes pioneiros da nossa democracia e liberdade de opinião. Para todos os familiares, e principalmente para os filhos, um abraço muito sentido", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Feirense, marcado para domingo às 20h15.