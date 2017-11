Já a caminho do túnel de acesso ao balneário, Diogo Figueiras encontrou-se com Jorge Jesus e, no meio da boa disposição, o técnico deixou muitos elogios ao lateral. "Andas a jogar muito!", afirmou Jesus, algo que deixou o atleta feliz. "É sempre bom ouvir um elogio destes de um treinador como o Jorge Jesus", confessou Figueiras, que promete "fazer a vida difícil à Juventus" e aponta à Seleção. "Sonho representar o meu país, mas não estou obcecado."Quem também conhece a realidade portuguesa é Pardo, que foi orientado por Sérgio Conceição no Sp. Braga e no Nantes. "Fico muito contente por ele. Chegar ao FC Porto era um sonho que ele tinha. Se posso voltar a Portugal? Não sei, o futebol dá muitas voltas."