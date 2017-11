Jorge Jesus levantou um pouco o véu sobre os motivos que o levaram a decidir reintegrar Bryan Ruiz nos trabalhos do plantel principal, depois de o ter dispensado antes do início da temporada. Tudo aconteceu depois de uma conversa entre os dois, que o treinador, em declarações à Sporting TV, revelou.

"Foi uma decisão minha. Ele sabe perfeitamente aquilo que lhe disse. No princípio da época achou que não teve nenhuma proposta de uma equipa que o satisfizesse desportivamente. É um jogador muito sério e um grande profissional, que trabalhou nestes meses sempre com grande responsabilidade. Ao longo destes dias encontrei-me com ele várias vezes e disse-me que queria ser campeão no Sporting. Isso marcou-me", contou.

Jorge Jesus também sabe que "Bryan é um deus na Costa Rica" e pensou no próximo Mundial, daqui a oito meses. "Tinha de olhar para ele e respeitá-lo como jogador – eu respeitei-o sempre como pessoa e a minha decisão foi técnica. Achei que era o momento de ele poder fazer parte do plantel. O Sporting continua a pagar-lhe, está inscrito e ele está feliz", garantiu. A terminar, Jesus revelou que o esquerdino não será opção no imediato, pois está lesionado. "Não veio na melhor altura porque vem de uma lesão complicada. Ele já vinha com sintomas do último jogo da Costa Rica e agravou aqui na Academia. Ainda vai estar algumas semanas fora, sem competir", explicou.

Autor: Sérgio Krithinas